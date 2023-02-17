桃園市推動代理教師全年聘期，桃園市長張善政強調，此舉有助留住優秀師資人才。對此，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙直言，選前張善政承諾代理教師薪資時，她不抱任何期待，如今真心對張善政感到尊重，「我瞎眼不視英雄，偶錯了」。臉書粉專「政客爽」則對此表示，張善活生生讓一個不看好他的人，徹底心服口服。

桃園市教育局10日宣布，111學年度起桃園市立國民中小學及公立幼兒園將實施「代理教師全年聘期」，教育局統計，約1928名教師受惠。張善政則表示，落實「代理教師全年聘期」，可保障與正式教師工作內容相同的代理教師，有助於留住優秀師資人才，降低代理教師流動率。該政策也使許多縣市也紛紛跟進。

黃湘仙昨(16)日發文坦言，張善政選前承諾代理教師薪資時，她不抱任何期待，甚至跑去他粉專罵他連代理跟代課都分不清楚，如今真心覺得對張善政respect，並自嘲她錯了，「瞎眼不視英雄」。黃湘仙表示，一夕之間，全台首長們突然轉變並願意守護代理教師權益，去年選前一一爭取被拒時有極大落差。黃湘仙表示，中央一直都有編列足夠預算，「地方政府很久以前開始錯誤地勻支將代理教師人事預算挪用到其他地方」，呼籲聯手向中央哭窮的縣市首長們別再哭窮了，「真的，很丟臉」。

對此，臉書粉專「政客爽」今(17)日在臉書表示，張善政只花47天就兌現選前政見，直呼「桃園人一票都沒投錯」，並舉黃湘仙為例，認為張善政活生生讓一個不看好他的人，徹底心服口服。