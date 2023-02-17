台酒公司成立122年以來一直秉持「堅持完美品質、提供滿意服務、追求卓越發展、善盡社會責任」理念經營，近年為能成為國際企業標竿典範，更積極推動轉型開始擘劃ESG環境永續發展藍圖，今配合政府政策，今日台中烏日啤酒廠，舉辦「太陽能光電系統綠能採購廉政平台」啟動儀式暨座談會。

台酒公司目前已完成太陽光電建置計畫（2017-2019）、Ⅱ期（2020-2021），現正執行第Ⅲ期（2022-2023）及規劃第Ⅳ期（2024-2025），統計截至目前為止已有13廠處、25座場址正式啟用太陽能光電系統，累計發電量已達50425118度電、累計售電收入2億2808萬1791元，2023年更將持續投資1億1327萬餘元，分別於烏日啤酒廠、台中酒廠、屏東酒廠、隆田酒廠及善化啤酒廠設置。

台酒表示，未來平台機制也會在遇到的任何問題時，提供及時服務直接給予協助，就像一個team一樣地解決問題，讓機關及廠商皆可安心順利完成購置。

企業誠信是永續經營的基礎，百年老店台酒公司將此視為核心價值，自我期許「誠至金開」當國營企業領先者，以廉政平台納入全民參與共同監督機制，相信一起努力齊步邁向未來第123年榮耀。

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