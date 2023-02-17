自俄羅斯去年2月發動侵烏戰爭以來，歐盟先後祭出9次制裁，除了限制銀行交易之外，也針對可能協助戰爭的物資和技術進行管制。但其中一項最近公開的出口禁令卻讓大家跌破眼鏡，那就是：馬桶。

綜合外媒報導，俄羅斯現今每五戶人家中，仍有一戶沒有馬桶可用。2008年俄羅斯入侵喬治亞時，首次傳出軍人在戰場上偷馬桶的消息，如今這場馬桶戰爭重新在烏克蘭上演，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不只一次公開拿馬桶開玩笑：「過去俄羅斯人說自己最大的夢想是看著巴黎死去，現在他們的夢想是偷馬桶，然後死去」。

EU bans the export of toilets to Russia in a bid to punish Putin for Ukraine invasion https://t.co/YSk7xdFohf — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 17, 2023

除了馬桶，歐盟也限制向俄羅斯出口相關衛生設備，包括水箱和坐浴盆。而英國雖已脫歐，但也跟進這項政策，甚至加碼禁止所有陶瓷衛浴設備出口到俄羅斯。而這場馬桶戰爭也證明了，普丁24年執政下，俄羅斯人民的生活仍有待改善。一位歐洲外交官就表示，沖水馬桶是人類文明史上最重要的發明之一，透過限制出口，「我們讓俄羅斯的科技發展和文明同步。」