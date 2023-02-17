「臺海安全論壇」17日在台北召開，會中公布最新「臺海安全民意調查」，結果顯示民眾認為蔡政府未做好因應大陸軍事威脅的準備。值得注意的是，30歲以下年輕世代呈現出獨特立場：覺得大陸算是和平的感受比例最高，同時這個30歲以下世代有61％希望增加與大陸經貿往來，亦為各世代之首。學者就此解讀，年輕世代的「抗中與迎中，似無違和感」。

中山大學政治學研究所所長劉正山從民調結果解讀，直指年輕世代（30歲以下）的獨特立場：「抗中＆迎中，似無違和感」。不同年齡層與不同教育程度的民眾對中國大陸的威脅感有明顯差異：70歲以上感到非常敵對（0分）的比例最高 (24.1％)；其他年齡層覺得非常敵對的都在二成以下。

30歲以下覺得大陸算是和平的（0～10分量表中的6與7分達到26％（相對於其他年齡層有如此比例和平感受的皆不達16％）。這個30歲以下世代有61％希望增加與中國大陸經貿往來，為各世代之首。其次為40-50歲（57.6％）及50-60歲(52.3％)。

此外，覺得兩岸未來對台灣不利的民眾為51.1％低於一般預期，覺得有利的達34.5％則比預期樂觀。這個長期樂觀的態度亦以年輕世代為重。高達68.6％的 20-30歲受訪者覺得兩岸可能長期維持和平發展關係，接續是40-50歲（63.3％），以及30-40歲（53.4％）。

劉正山指出，當進一步問到「台灣獨立不會引戰，就應宣布獨立」時，可發現過往「北藍（親中挺統）南綠（保台擁獨）的格局已不適用。從區域來看，最同意這個說法的民眾多在北部（北北基宜過半民眾持此立場），另有三個縣市同意的民眾，比例更高：南投（75.1％）、基隆市（72.8％）、新竹縣（70.6％）。

對於「台灣獨立不會引戰，就應宣布獨立」，持不同意最多是金門縣（100％）與澎湖縣（84.8％），明顯表態「拒獨」的立場。劉正山認為，比較意外的是台南市不同意的比例為57.9％（低於北藍南綠下的預期），且高雄亦只達47％，甚至比不上與屏東縣的76.7％。上述現象值得進一步探究與理解。