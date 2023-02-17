今檢方會同法醫到殯儀館相驗遺體，近中午時已移靈到靈堂，預計下周一解剖。（蔡明亘攝）

陳俞安（右二）熱愛龍舟運動，曾與校隊征戰大小比賽。（萬能科大提供／蔡明亘桃園傳真）

有「龍舟天菜」之稱的28歲亞運龍舟金牌選手陳俞安，16日凌晨連人帶車摔入14米施工涵洞送醫不治，今檢方會同法醫到殯儀館相驗遺體後，近中午時已移靈到靈堂，預計下周一解剖。陳的家屬透露，靈堂照片特別選擇帥氣陽光照，更擺出陳在2018年奪下的亞運獎牌，陪他走完最後這段時間。

陳俞安的媽媽表示，陳從國中就開始接觸輕艇運動，高中就讀大溪高中體育班，大學為萬能科大龍舟隊成員，完成高雄城市盃三連霸、台北國際龍舟賽四次冠軍等目標，更前進2018年亞運奪下2金1銀、2019年世錦賽也榮獲2金2銅的好成績。

今相驗遺體後，接近中午時移靈到靈堂，陳俞安的媽媽說，特別挑選一張陽光、帥氣照片，相信兒子看到也會很開心。此外，家屬也特別拿出亞運比賽獎牌，擺在靈堂照片前方，紀念陳俞安的努力與戰績。

陳俞安的媽媽提到，家中還有許多獎牌，之後會陸續帶過來，因為兒子總說這些獎牌「是我的傳家之寶」，可見兒子有多熱愛龍舟運動，希望能陪伴他走完這一程。