高雄市致力於孩童道路交通安全，全國首創利用行動書車巡迴校園時加入道安題材，除了故事書說演互動外，還搭配故事劇表演，透過淺而易懂、寓教於樂的方式，向下扎根。去年10月開跑迄今，已走入37所校園。交通局表示，預計今年5月推出專屬「高雄版」交通安全繪本，用最有趣方式，帶給孩童最正確的道安觀念。

據相關單位統計，高雄市2022年未滿12歲兒童道路交通事故共造成2名孩童死亡、544孩童受傷。

行動書車巡迴至鼓山國小，說演「讓路給小鴨」繪本。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

為了改善孩童道路交通安全，交通局與內政部營建署、高雄市立圖書館攜手「閱讀交通共好行」計畫，藉由行動書車、故事說演在各國小校園巡迴，扎根人本交通教育。

「閱讀交通共好行」計畫為期2年、60場次行動書車、25場次故事劇互動教學、英語說故事、科普體驗及走讀大眾運輸；巡迴國小校園、社區或圖書分館宣導交通安全觀念。其中劇團表演改編自美國經典繪本「讓路給小鴨」(Make Way for Ducklings)，透過劇團孩子們演繹小鴨們及其他繪本角色，用淺而易懂方式讓學童們學習如何安全過馬路。

透過繪本與行動劇互相搭配之下，孩童們都能專注地聽講故事及交通安全小常識，熱烈地搶答每個問題例如：公車站看到那些設施？人行道、站牌及路線資訊、停靠區；路口可以幫助孩童安全過馬路的交通設施有什麼？紅綠燈、斑馬線、行人號誌、特殊情況就要以警察指揮為主等。

交通局指出，此計畫自去年10月開跑，迄今走入37所校園，藉由故事說演互動傳達交通安全觀念。每場搶答環節，孩童都專注熱烈地投入，精準地回答交通小常識；交通局表示，預計5月與文化局共同推出「高雄版」交通安全繪本，透過可愛的插畫搭配道安知識，用最有趣方式，帶給孩童最正確的道安觀念。

交通局表示，建立幼稚園、國小學童正確交通安全知識，可以有效地帶動家中長輩遵守交通規則；從交通事故數據分析，林園、鳳山區比例偏高，所以特別希望書車及故事劇團能多走訪該區的校園。

交通局強調，預計今年暑假前完成「閱讀交通共好行」行動書車巡迴校園60場次，期間還會陸續推出高市總圖「交通工具大集合」、「交通安全停看行」主題繪本展；「交通城交通小達人」自製繪本出版發行等亮點。交通局會持續與圖書館攜手爭取中央經費，宣導人本交通、行人優先觀念。