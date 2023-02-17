兆豐投信指出，台股ETF交易相對簡易、成分股組合相對透明等投資優勢，推動資金向ETF資產靠攏，近期又有臺灣指數公司編制且發布的「特選臺灣產業龍頭存股等權重指數」，相對著重成分股的全面性分散投資，並定期調整回各產業類股等權重比例，隨著景氣輪動可以掌握各產業龍頭的紅利趨勢。

根據統計，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數自成立以來上漲9.73%、已近一成的漲幅，大幅超越台股加權股價指數漲幅的5.94%，以及臺灣50指數的8.17%，顯示等權重指數除了有分散風險的效果，更有追漲衝高的表現機會。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊舉例，過去幾年疫情困境下，觀光業、航空業、內需產業等題材曾表現落後，目前疫後復甦的景氣反轉帶來基本面與題材面的修復力道，將有助隱形冠軍類股落後補漲或追上趨勢，此時若投資策略能掌握各類產業具有紅利趨勢的股票題材，相對能抵禦市場輪動的風險，也有利提升收益率的空間。

像是特選臺灣產業龍頭存股等權重指數遇到股市修正階段，可透過等比例投資各產業龍頭股來分散產業波動風險，比起市值加權型指數更具多元化、抵禦波動度的投資特色，也比一般台股ETF較能避免重押單一個股或產業的風險。

根據臺灣指數公司1月指數化報告顯示，千禧世代投資人偏好累積人生財富及為退休計劃儲蓄，也對於有能力選擇適合的ETF來符合理財目標較有信心。目前千禧世代對於ETF投資比重約41%，較高於平均值的33%，並預期未來五年千禧世代投資ETF的比重將提升至48%，仍會勝於其他世代投資人，也將高過平均值的40%，預期ETF投資策略將愈來愈受到年輕族群投資人的青睞。