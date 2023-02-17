國片《關於我和鬼變成家人的那件事》將邁入上映第二周，全台票房累積台幣8360萬，重返全台單日票房冠軍寶座，3位高顏值主演許光漢、林柏宏、王淨獲讚超亮眼，庹宗華、王滿嬌、蔡振南、馬念先等實力派演員的精湛演技更受到熱議，其中演出林柏宏父親跟阿嬤的庹宗華和王滿嬌，更繳出終極催淚彈的演技。

電影末段有場戲堪稱終極催淚彈，庹宗華跟林柏宏飾演彼此有隔閡的父子，卻在許光漢牽引下，從不理解到和解，觸動無數觀眾落淚。庹宗華表示：「我本身也是父親，站在父母立場詮釋這個角色，感受特別深。」林柏宏也坦言當電影演到這場戲，他都忍不住濕了眼眶，並溫暖喊話：「看過電影的都是家人，有愛的都是親愛的對象。」

資深女演員王滿嬌在片中飾演永遠挺孫子的前衛阿嬤。（金盞花大影業提供）

王滿嬌則飾演思想前衛的潮嬤，電影開場就是她替意外身故的孫子林柏宏安排冥婚，當她開心翻閱相簿對「新郎官」許光漢介紹林柏宏生前點滴，祖孫倆還一起參與同志彩虹遊行，她卻突然語氣不捨瞬間掉淚，收放自如的演技感染在場所有人。