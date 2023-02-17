大千醫院高壓氧中心擁有最舒適的單人艙，並提供24小時全年無休的醫療服務。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院PAC團隊透過完整的吞嚥攝影評估與治療服務，協助中風病人脫離鼻胃管。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗大千醫院是竹苗地區最多高壓氧單人艙，以及唯一可24小時提供高壓氧服務的醫院，而大千急性後期整合照護計畫團隊，則是提供竹苗地區唯一的腦中風病人完整吞嚥攝影評估與治療服務，協助病人脫離鼻胃管，日前大千醫院這2項醫療服務，雙雙榮獲2022年SNQ國家品質標章認證，期望能提供苗栗鄉親更多的服務。

大千醫院醫療副院長暨高壓氧治療中心主任蔡建宗表示，高壓氧治療中心自2014年11月成立以來，每年平均服務超過5000人次，其中以癌症病人接受放射線治療造成的組織傷害、腦中風、一氧化碳中毒及慢性傷口問題為大宗。

蔡建宗指出，大千醫院的高壓氧治療中心，有世界最大的單人高壓氧艙，能讓不同體型及病況的病人以最舒適的方式接受治療，相較於多人艙須配戴面罩式的高壓氧設備，除了不須佩戴面罩，避免因面罩密合度不佳，導致氧氣外洩風險之外，對於頭頸癌顏面傷口及腦中風肢體癱瘓等個案，更可在舒適平躺及感染管控的環境下獲得治療。

大千醫院並自2014年3月開始承接衛福部「全民健康保險急性後期整合照護計畫」(簡稱PAC)，規劃PAC床位共20床，收治急性後期需積極復健治療的病人，包含腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭、衰弱高齡等。

大千醫院院長徐千剛表示，PAC團隊整合醫師、護理師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、個案管理師、營養師、社工師、出院準備專員、藥師等，藉由跨團隊治療介入，提供病人全方位的照護，以高強度的復健治療，幫助病人及早康復。

在大千收治的PAC個案中以腦中風人數最多，根據統計，此類病人大多會有吞嚥困難的問題，因此都以鼻胃管餵食，容易造成營養攝取及吸收不佳，同步影響病人的體力與病況。因此，大千PAC團隊特別關注病人「吃」的訓練。藉由吞嚥攝影精準評估個案的吞嚥問題，並搭配營養衛教，讓個案在照護過程中可以順利移除鼻胃管，讓他們吃得好、動得好，盡早恢復健康，降低家庭負擔與家屬壓力。