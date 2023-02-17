陳竹昇新歌MV找來林美秀助陣。（三川娛樂提供）

陳竹昇新歌MV邀請謝銘祐和王俊傑跨刀演出。（三川娛樂提供）

雙金影帝陳竹昇年前推出首張個人專輯《換場》，新歌〈Wedding Party〉MV中，眾親友劇場魂上身，出動紙風車幕前幕後50人力挺拍攝，影后林美秀為此披上白紗，好友金曲歌王謝銘祐與王俊傑也參與演出。談到這首劇場感歌舞片的MV概念，陳竹昇說：「疫情3年好不容易解封，看見新聞標題『解封搶結婚』才萌發寫一首婚禮歌曲的想法，這首歌重點在Party，歡樂的氣氛一掃陰霾，希望大家開心迎新年。」

〈Wedding Party〉是男女對唱，陳竹昇知道林美秀愛唱歌，從頭到尾他心中的最佳女主角就是她，2人繼《人間條件六》、《結婚！結昏？辦桌》等戲劇演出後再次搭檔，不過這回不是演戲而是唱歌，且像紙風車辦喜事般，全員卯足勁參與，也在紙風車新佈景工廠拍攝，其中劇團使用的彩帶還是陳竹昇18歲時製作的，陳竹昇惋惜地說：「如果沒有當時的大火，還會出現更多以前做的道具，現在看到的大部分是新做的，這次動員加起來這支MV超出百萬。」

謝銘祐與王俊傑在MV裡扮演婚禮樂師，陳竹昇與王俊傑相識20多年，拍攝現場陳竹昇和謝銘祐不時充當王俊傑貼身助理，去到哪都攙扶著，讓王俊傑的經紀開玩笑表示：「他們在我都沒工作了。」王俊傑則笑說：「只要出去吃飯他們兩個都會自動護駕，這樣的關心巧妙迂迴，不直接的好處就是一切都自然。」3人合體拍攝現場趣味橫生，工作人員私下戲稱3人為「新老男孩團體」。陳竹昇將於3月18日在台北後台 BackStage Cafe'舉辦《換場》專輯首唱會，新老男孩團體屆時也會合體演出，售票資訊可上陳竹昇臉書粉專、全家便利商店與KKTIX查詢。