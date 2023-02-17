為提升動物福祉、打造動物友善環境，新竹市長高虹安17日偕同動保團體多方代表，赴新竹動物園與台灣昆蟲館新竹分館，了解各種動物不同習性及食性，高虹安與動保團體溝通討論，並聽取多方建議後，將攜手民間提升動物福祉，盼打造動物友善城市。

市府指出，新竹動物園是觀光客來到竹市必訪景點之一，也是市民休閒、了解動物知識的最佳景點，動物園目前也推動生命環境教育課程、實行動物福利，帶領大小朋友們認識動物，將生命教育、環境保護的概念落實在日常生活中。

高虹安與動保團體了解動物園各區情形，包括無障礙環境、高草區、86年歷史的大象門、濱水區、猴島、昆蟲館、食物森林、猛獸區、可愛動物區。她說，市府持續給予動物最佳的身心照護，未來將與動保團體充分溝通，探討動物園區的友善政策，攜手民間提升動物福祉。

高虹安表示，自她上任後已完成中央1959動物保護專線24小時通報窗口設置與即時處理機制，並提出加強源頭管理，推廣寵物登記，且嚴格執法查緝非法動物繁殖場；另正規畫「動物友善認證標章」制度，設立大型公園寵物活動專區，以及動物救援專線與及時處理小組，未來將持續推動各項動保政策，打造成市民和動物和諧生活的共融城市。

台灣動物保護監督行政聯盟秘書長何宗勳表示，感謝舉辦雙向溝通座談會，讓未來公部門與民間團體的合作能更加順暢；台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如則提出多項建議，包括新增動物躲避場域與加裝保溫措施；新竹市保護動物協會專員張瑋凌則提議，可在園區故事屋辦理國小學童野生動物教育講座，將動保教育向下扎根。

高虹安在座談會中，也允諾將動保團體協會的寶貴建議，納入未來新竹市動物保護政策中，盼將來持續辦理座談會，促進雙方溝通交流，攜手提升動物福祉，另也責成產發處及動物園，持續追蹤與落實相關事宜。