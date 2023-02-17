「拳擊女王」陳念琴。（毛琬婷攝）

「拳擊女王」陳念琴日前剛在2023金腰帶拳擊系列錦標賽摩洛哥站打下66公斤級金牌，接下來她將前往印度參加世錦賽爭取奧運積分，接著備戰9月杭州亞運，盼能搶下2席前往巴黎奧運的門票。

由於巴黎奧運拳擊項目量級改制，原本陳念琴參加的女子69公斤級取消，她必須要選擇降量級參加66公斤級或是往上參加75公斤級，在與教練柯文明討論後，評估身高、力量優勢後決定降量級，今年賽事她都會參加66公斤級。

「新量級對我來講是很大的挑戰。」陳念琴表示，從69公斤降到66公斤，除了需要短時間減重外，還要盡快熟悉新的對手打法，「不管在體力、訓練、對手速度、節奏、敏捷、技戰術都是全新的挑戰，短時間要做到這些真的只能靠意志力。」

過去陳念琴就有降體重的經驗，她回憶，從75公斤減到69公斤時，原本自己是超愛吃甜食、米飯等精緻澱粉的人，都因為減重而必須要減少攝取，現在又需要降體重，她發現海鮮類是很不錯的選項，「魚、蝦的熱量都滿低的，是可以多攝取。」

現在陳念琴的身形比過去纖瘦許多、腰也變細，不過她認為現在身材雖然好，但因為比賽密集、重訓量減少，導致肌肉量掉許多，之後訓練期會加強重訓，把肌肉練回來，也還要把體脂從17降到15內。

「如果練起來，在這個量級對我來說是優勢，我的身高比她們高、抗壓性也是。」接下來陳念琴將在3月前往印度參加拳擊世錦賽，爭取奧運積分，今年最重要的目標則擺在杭州亞運，「亞運是今年第一場奧運資格賽，在我的量級只有2名能夠取得資格，沒有的話就要等到2024，今年對我來說是很重要的一年。」

今天記者會上，陳念琴與藝人婁峻碩一起出席運動品牌活動，兩人在台上互動十分有趣，婁峻碩還主動說要幫陳念琴寫歌，幫她打造專屬出場曲，陳念琴聽聞後直呼很酷，「如果真的幫我寫了我一定要用，真的太感謝他。」