暌違3年的英國經典派對品牌「Creamfields」（奶油田）四月重返台灣，不僅推出史詩級的DJ陣容，演出規模更豪華升級為雙日雙舞台，音樂類型完美橫跨電音及流行，為台灣2023年的首場大型音樂節投下最強震撼彈！奶油田將於4月1日及2日在台北大佳河濱公園舉辦，門票於2月26日下午12時16分開賣。

「老菸槍雙人組」是完美跨足西洋流行樂及DJ界的神團。（Live Nation Electronic Taiwan提供）

主秀重金邀請全球最貴DJ「電音金童」凱文哈里斯、電音神團「老菸槍雙人組」、三屆全球百大DJ冠軍「電音教父」提雅斯多、「勸世音樂救世主」英國天團Above ＆ Beyond；另外還有「荷蘭轟炸雙人組」Blasterjaxx、「烏克蘭硬派女皇」Miss K8、華裔電音組合「寶藏兄弟」（Beauz）及Morten、Pink Panda、Le Twins等，共十組全球百大及超人氣DJ共襄盛舉。

「電音教父」提雅斯多是荷蘭電音界指標性人物。（Live Nation Electronic Taiwan提供）

美國歌壇天后泰勒絲前男友、集高富帥與才華於一身的凱文哈里斯，是今年演出頭牌，也是他暌違台灣11年並首次在大型音樂節演出。身為跨界流行音樂及電音的先驅，凱文哈里斯截至現今已在YouTube擁有22首破億歌曲，總播放次數超過125億次。

凱文哈里斯出道首張專輯《I Created Disco》一推出即被英國唱片業協會認證為金唱片，憑藉第3張專輯《18 months》專輯中9支單曲進入英國單曲排行榜前10位，打破了由麥可傑克森 保持的「單張專輯中最多英國榜單前十單曲」的金氏世界紀錄。

奶油田為世界上最受歡迎和著名的戶外電子音樂節，且是首次獲得「最佳大型音樂節」殊榮之戶外電音派對活動，共奪下9次英國「年度音樂節」及「最佳國際音樂節」等大獎。今年奶油田除為雙日演出外，主舞台之餘更打造硬派曲風及勸世曲風舞台，DJ演出風格類型也更加全面及多元化，一應俱全通通到位，勢必能夠滿足愛好不同曲風的電音樂迷胃口。