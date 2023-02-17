新北市長侯友宜今與立陶宛籃球協會、T1聯盟宣布8月底2023年世界盃籃球賽熱身賽在新北舉行，被問到2024是否要由侯「上場」，侯友宜表示，他現在是新北市長，每個人把自己角色做好才是應有的本分，八月底歡迎熱愛籃球賽事的朋友齊聚新北欣賞球賽。

侯友宜說，世界級球星讓他仰望也羨慕，現在不用到美國，就能在新北欣賞NBA球星賽事，是一種享受。

立委游毓蘭認為侯會在今年議會結束時表態選總統，侯友宜被問到此事時表示，他現階段努力讓新北大小事順利，關心新北市的朋友，希望一起讓新北建設、2030新願景與民眾關心的事情有大進展，才是該做的本分。

對於黨內各有不同支持者，已互相攻擊，侯友宜說，期待每個人不分你我、不分族群、不分黨派，大家一起團結，台灣需要更多凝聚的力量，同心齊力努力往前走。

至於被問到外傳國民黨主席朱立倫將從檯面上最強的幾位人選中採初選民調產生總統人選，侯友宜說，每個人扮演角色不一樣，黨有黨的角色，新北市長有新北市長的角色，每個角色不一樣，唯有一個目標，就是能為國家、人民多做一點事。