蔡政府預計於4月初全民普發現金6000元，領取方式包括直接撥入金融帳戶、郵局臨櫃請領，也可在全台12家金融機構的ATM提領現金。中華郵政公司表示，ATM系統已配合普發現金作業完成程式修改，屆時只要輸入身分證號碼、健保卡卡號即可領取現金。此消息引熱議，大批網友則對發放效率相當不滿，認為時間過於緩慢、金額也太低，缺乏還稅於民的誠意。

中華郵政公司表示，插入金融卡經由ATM程式確認金融卡有效並確認身分後，只要輸入身分證號碼以及健保卡卡號，即可提領6000元，不管是跨行或是自行都可以領，若已領取過則無法再領。中華郵政公司透露，ATM系統都已經完成程式修改，將配合政府同步進行壓力測試。

此外，據《ETtoday新聞雲》報導，國泰世華銀、第一銀行皆表示輸入身分證號碼和健保卡號即可領取，相關細節則有待行政院公布。

隨著發放時日接近，相關消息愈趨明朗化，引發各界討論。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「超徵不是只是還人民嗎？搶錢搶很快，發錢拖拖拉拉」、「到底是可不可以領了？」「現在才2月中政府給個6000元比佈施還慢，年前一直說要拖說年後，現在又說最快4月初？真的是選完就又擺爛了！」「接下來可以預期到的，就是一堆ATM詐騙的事情發生」、「不要太相信4月可以領，說年後現在變4月初,搞不好明天說中秋節！」「本來說有機會領近2萬，現在剩6000！」