高雄市鳳山分局去年5月接獲情報以25歲張姓男子為首的詐騙集團，假借操盤投資虛擬貨幣為名，從52歲張姓女子和51歲彭姓女子身上騙取195萬元，直到2人要詢問如何領取獲利金額，對方卻失聯後，才驚覺自己遭詐騙。鳳山分局獲報後，佈網9個月，過程清查金流並通知人頭戶到案、調閱多支監視鎖定張男等人車輛後，一路跟監埋伏至彰化市區，成功逮捕主嫌張男、共犯21歲曹姓男子到案，並依刑法詐欺罪嫌送辦。

張女和彭女因為想要學習投資，於是上網查找相關資訊，沒想到卻掉入張男為首的詐騙集團圈套，2人加入詐騙集團成員LINE好友後，詐騙集團以代為操盤投資虛擬貨幣為由，要張女和彭女出資。

張女及彭女也不疑有他，分別於銀行臨櫃匯款145萬元，以及50萬元等金額，直到2人想知道獲利後該如何領到現金時，才發現對方早已失聯，2人的款項猶如丟進水溝，一去不回，才驚覺自己遭到詐騙。

鳳山分局獲報後，成立專案小組，佈網9個月，過程中清查金流並通知人頭戶到案說明，分析調閱多支監視器影像釐清詐騙集團身分，及鎖定2人使用車輛後，一路跟監埋伏至彰化市區，見時機成熟，專案小組立即以強勢作為攔停車輛，逮捕2人；現場起出贓款約60萬元、銀行帳簿等證物。警方依刑法詐欺罪將2人送辦。