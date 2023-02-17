因為醫學發達及少子化現象，全球高齡人口比例激增，台灣更將在2025年邁入「超高齡社會」，高齡者的照護議題市未來的趨勢，高雄醫學大學暨醫療體系長期關注高齡者的健康促進議題，從教學、研究、服務等各面向積極促進高齡者身心靈全平衡、「銀」得健康！如今高雄市立大同醫院更是超前部署，從人才培育著手，大同醫院傅尹志院長於2月17日與育英醫護管理專科學校卓怡孜代理校長分別代表醫院及學校簽署合作交流意向書，雙方將攜手以「健康樂齡」為主題，共同辦理社會公益及服務學習活動，期望打造高雄市成為讓長者更備受尊重且更安全專業的樂齡友善城市。

大同醫院與育英醫專將攜手辦理社會公益及服務學習活動，期望將高雄市打造成為讓長者更備受尊重且更安全專業的樂齡友善城市。(高雄市立大同醫院提供)

高雄市立大同醫院傅尹志院長表示，大同醫院2016年配合中央及高雄市政府實現長照2.0政策，以推動在地安老之目標成立大同福樂學堂，是全臺灣第一個利用校園教室改造而成的日照中心，不但以專業醫療為後盾協助長輩在地健康老化，更是人才培育的重要場域。此次大同醫院與育英醫專簽訂MOU，期望從關注長者的健康問題延伸到世代共好的高齡社會永續發展，希望雙方合作能為即將邁入超高齡社會的台灣注入年輕一輩的新思維，也讓下一代成為長者和社會的資產，讓世代共好！

育英醫專在地深耕60年，設有護理科、老人健康服務事業管理科及化妝品應用與管理科，卓代理校長致詞時特別感謝大同醫院提供實習場域，提供育英醫專學子「從做中學」的機會。尤其於本年度新增了大同建國社區(日間照顧)長照機構的實習合作，大同建國社區(日照機構)強調將智慧科技加入照護體系，與育英醫專「高齡健康促進人才培育中心」的培育特色不謀而合，育英醫專過去連續兩年獲教育部補助「優化技職院校實作環境計畫」，也持續推動跨領域學程，學生在學時間即學習將科技融入高齡健康促進的知識，再來到實際的場域進行實習，一定能使能力更為加值。

育英醫專「老人健康服務事業管理科」學生分別至大同福樂學堂及大同建國社區(日間照顧) 長照機構實習，實際與長者互動交流深化長照學習歷程。(高雄市立大同醫院提供)

大同醫院與育英醫專之前就已經在「護理科」及「老人健康服務事業管理科」學生實習上建立合作關係，學校早在106年就派出「老人健康服務事業管理科」的學生至大同福樂學堂進行專業實習，今年更與大同建國社區(日照機構)簽訂實習合約，透過實際與長者互動體驗長照相關經驗，此次雙方簽署合作交流意向書不僅能深化醫院與醫療教學單位更緊密地的合作關係，共同完善「學用合一」的長照人才培育計畫；更期望有機會進一步帶動相關產業之創新研發，打造高雄成為臺灣精準健康標竿城市。