立法院今開議，國民黨團一早就占領議場，杯葛行政院長陳建仁不讓他上台做施政報告，並要求普發現金1萬元，有民進黨立委批評，國民黨的行為是拖延發現金的議程，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，21日、下周二才要處理條例，今天是總質詢，所以不會影響，至於國民黨立委賴士葆批評柯建銘胡說八道，3月底就能發現金，柯建銘批評，他還是資深立委，規則卻搞不清楚。

立法院朝野協商，各黨團同意有關國民黨黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」及行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，在2月21日院會表決處理，並完成立法程序，各黨團同意不提出復議。

此外，行政院如在3月2日以前函送特別預算案至立法院時，各黨團同意將其列入3月3日院會報告事項，並於同日邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告該預算案編製經過並備質詢。

柯建銘指出，推估下來就是4月10日才能發現金，何來恐嚇？朝野協商大家都簽名，備詢後才能付委，3月3日備詢、付委則要等到3月5日那周，表決大約1個月時間，程序是這樣走，但如果要提早表決，也是可以，都可以討論「何樂而不為？」

柯建銘痛批賴士葆，到底懂不懂法律，朝野協商寫這麼清楚，何來恐嚇，要提早表決也可以，條例通過要備詢、審查，院會通過後才能發，不過，國民黨所提要發1萬元不太可能，立法院不是只有國民黨，怎麼可能大家都同意，這都是亂罵而已，他還是資深立委，搞不清楚規則。