力智去年第4季營單季合併營收為9.91億元、季減少34.4%、年減少40.6%；歸屬母公司業主淨利1468.7萬元、季減幅95%；每股純益降至0.17元。單季毛利率為27.8%、季減少12.5個百分點、年減少15個百分點；營業利益率為5.33%、季減少14.5個百分點、年減少18.5個百分點。

力智去年合併營收為60.84億元，年增加2.2%，創下歷史新高；歸屬母公司業主淨利為11.59億元，年增加4.1%，同樣寫下新高，全年每股純益為14.85元，為歷史次高表現。全年毛利率為40.9%、年減少1個百分點；營業利益率21.6%、年減少1.3個百分點。

截至去年12月底，力智庫存銷貨天數230天，相較去年第三季底的173天進一步增加，但庫存金額僅下滑約1%、逼近持平，目前力智積極嚴格控管庫存，整體風險仍處於可控狀態，儘管第一季還是會有提列庫存損失，但會相較去年第四季收斂，也預期第一季開始庫金額可以逐季下降，但由於市場不確定因素仍在，所以還是必須隨時就特定市場做觀察。

展望第一季，力智表示，受到整體經濟疲軟以及區域政經因素、消費力下降、終端市場放緩，業者持續謹慎保守管理庫存，還有就是市場競爭帶來的價格壓力，預計力智第一季營收持續調整，但其後將可望回到逐季回升。毛利率部分，因為供應鏈成本調整有限，也將持續壓抑毛利率表現，但後續隨著庫存去化接近尾聲，預計屆時毛利率也可獲得逐步回升。

就PMIC(電源管理IC)產業來看，力智談到，目前市場呈現「量能向下、時程向後」的狀況，短線在宏觀經濟逆風，以及消費力下滑影響下，PMIC產業仍較保守看待。就應用別來看，消費性電子需求持續調降，工控產品也因企業端降低資本支出，導致需求下滑，車用則是唯一相對具穩健動能的領域。力智在車用領域上，目前量產產品為車載充電器，也進入車用前裝市場，力智在車用領域的布局採先打入周邊電源再朝向核心電源領域發展。

另外，力智董事會也決議，每股配發現金股利10元，配發率約67.3%。