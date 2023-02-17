「恐慌症」是焦慮症的一種，很多人稱它是現代的文明病，但多數民眾對它仍是一知半解的。部立苗栗醫院協助許多病友擺脫恐慌症的困擾，學會轉念與病共存，重新找回生命美好，獲得治療的病友，也呼籲其它病友要勇敢面對自己的疾病，尋求專業醫師的協助。

現年42歲獨立撫養孩子的單親媽媽小梅(化名)，4年前到衛福部苗栗醫院身心科展開恐慌症治療前，曾經歷了四處求醫檢查，看遍各大科都找不出問題，陷入瀕臨崩潰邊緣，相當痛苦，她非常感謝部苗精神科主任陳文科給予的溫暖及指引

小梅表示，發病初期並不知道自己到底怎麼了，有一次開車在快速道路上，突然全身無力無法繼續開車，她大聲哭泣、打電話求助警察把車開回家。嚴重的時候不敢出門、不願與人互動，對人際關係和工作都造成影響，有次早晨家人拉開窗簾，照進屋內的陽光，她覺得會傷害她，而失控地恐懼、尖叫，後來更多的生理疾病襲來，胃潰瘍、頭暈、心悸，甚至出現肢體運動困難等，而四處求診，後來醫學中心醫師告訴她應該去身心科進行治療。經輾轉介紹到部苗身心科主任陳文科門診看診，開啟了4年的治療過程。

治療過程中，陳文科要小梅不可以自行停藥，並要她每天一有空就去做激烈運動，每天至少4個小時，醫師提醒規律及適度運動才是上策，小梅後來保持運動習慣，並接受醫師建議戒酒2年。

陳文科說明，恐慌症是精神科門診常見焦慮症的一種，患者會突然感覺自己無法呼吸、極度不安、快要死亡，到醫院急診求救，但通常檢查後醫師都會說，「沒什麼問題，打個針就好了。」，甚至有些人到了醫院就好了。恐慌症也常在無壓力，或無生理疾病時出現，由於常找不到原因、檢查都正常，反而讓病人更不安、恐懼，不知道什麼時候又會出現，也因此對生活、工作、社交活動產生影響。

陳文科提醒，恐慌症最好要儘早找專業醫療團隊做治療，以免合併其他精神問題，比如說憂鬱症，睡眠障礙等。恐慌症的治療除了藥物治療以外，其實心理治療也佔有重要關鍵的角色，透過與醫師充分溝通，包含對疾病的理解、藥物治療、以及適當調整生活方式與壓力，可以有效改善疾病對日常生活的干擾。