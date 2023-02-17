2023年FIBA世界盃籃球賽8月25日至9月10日在日本、菲律賓、印尼舉行，新北市長侯友宜今與立陶宛籃球協會祕書長Mindaugas Balčiūnas共同宣布熱身賽8月底先在新北新莊體育館開打，不用飛美國，就能欣賞NBA現役球員精彩賽事，包括NBA國王隊中鋒Domantas Sabonis（立陶宛）、灰熊隊中鋒 Jonas Valančiūnas（立陶宛）等都有望來台。

新北市府今舉行記者會，除侯友宜與Mindaugas Balčiūnas，還有台灣運彩xT1聯盟會長錢薇娟以及悍創運動行銷公司創辦人張運智和科技大老宣明智到場。

侯友宜表示，2023年FIBA世界盃籃球賽事前夕，新北市政府就與T1聯盟極力爭取熱身賽到新莊體育館辦理的機會，這是世界盃層級的國家隊首度在台灣舉辦熱身賽，也是新北市聚集最多NBA現役球員的一次。

侯友宜說，新北市作為地主城市，非常榮幸有機會提供良好的賽事環境，與經驗豐富的賽事主辦單位台灣運彩xT1聯盟及悍創運動行銷共同合作，讓台灣球迷有機會一睹世界籃球強權的精采對決。

Mindaugas Balčiūnas提到，感謝侯市長支持，促成這次的合作案，這樣的交流未來一定可以為亞洲籃球界及台灣籃球愛好者們開創一個全球化的籃球發展平台。

體育處表示，2023年FIBA世界盃籃球賽事由日本、菲律賓及印度尼西亞聯合舉辦，共有32支隊伍，前8名及2024奧運主辦國法國將取得2024奧運門票。8月底於新莊體育館舉行的熱身賽，NBA國王隊中鋒Domantas Sabonis（立陶宛）、灰熊隊中鋒 Jonas Valančiūnas（立陶宛）等NBA現役球員有望齊聚新莊體育館，資訊請鎖定「新北運動聚點」粉絲專頁。