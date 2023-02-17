有的人會為了迎合別人而委屈自己，給自己戴上討喜的偽裝面具，但有的人不吃這一套認為做自己最重要，何必要成為別人眼中「懂事」的人呢？《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、天蠍座、獅子座非常討厭虛偽做作，認為勇於表達真實自我才重要。

▍牡羊座

習慣了自我為中心的牡羊座，怎麼會心甘情願委屈自己、成全別人呢？在他們心中，委曲求全討好別人沒意義，做自己才重要，畢竟，現在的社會，懂事的人只得到了誇獎，而不懂事的人卻往往得到了一切，如真的成為別人眼中懂事的人，牡羊座才受不了那個窩囊氣。

▍天蠍座

性格耿直、率真的天蠍座，最討厭虛假，而他們本身也無法接受，自己會成為那種戴上面具拚命討好別人的人，天蠍座思想周到，看待問題的角度也比較獨特，並不想按部就班往多數人盼望的「乖巧、懂事型」發展，而更願意勇敢表達真實的自我，何必要過給別人看呢？

▍獅子座

獅子座的個性絕不弄虛作假，想怎麼做就怎麼做，何苦要看別人臉色，他們不喜歡按照世俗定義去做「乖孩子」，一味妥協退讓，委屈自己、成全別人，相反，獅子座寧願在眾人的嘲諷和質疑中，頂住壓力做真實的自己，只有那樣，他們才會覺得心裡踏實。