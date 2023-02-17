國安局。（本報資料照片）

國安局高階人事將有異動。據透露，國安局長蔡明彥為因應當前國內外安全情勢及任務需要，決定由原任國安局科技中心主任張元斌中將升任副局長，人事命令於2月16日生效。

據了解，新任副局長張元斌，中央大學資訊管理系博士，具資訊研發、資安管理，及科技政策規畫等，專領領導能力極獲肯定。

據了解，張元斌於中尉軍階時期即進國安局，在國安局服役30餘年，並晉任少將與中將，歷練相當完整，且實務豐富。這次內升副局長職務，有助鼓勵局內科技人員士氣，而其專長可協助整合國安團隊科技資源，全力因應各類安全威脅與挑戰。