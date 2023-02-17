去年9月18日因台東發生規模6.8的強震，導致讓桃園八德運動中心的天花板塌陷。沒想到本月15日監察院卻函要求桃園市政府說明，更點名現任市長張善政率相關主管及承辦人員到監院接受詢問。因此，這讓媒體人黃揚明驚呼「溫馨，選前動都不動，選後約詢新市府團隊」，許多網友看完後更是氣炸直呼「人『善』被人欺」，引發討論。

黃揚明今日在臉書上貼出監察院的信函，指出「八德運動中心案，監察院終於發函給桃園市政府要調查了，下個月約詢市府官員，點名現任市長張善政（可指派其他人）率相關主管及承辦人員到監院接受詢問」，這讓黃揚明直呼「溫馨，選前動都不動，選後約詢新市府團隊，前市府完成的責任呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛氣炸表示「黨真的很認真，時時刻刻都在選舉啊！」、「總不能叫副院長去質詢啊」、「看到這公文，心得是，1、監察院該廢了，連關係人都搞不清，2人善被人欺」、「『選前動都不動，選後約詢新市府團隊』這是哪招？！民進黨真以為人民是笨蛋耶！」、「通常都是請貴府什麼層級出席或派員，特別點名市長是哪招？這種公文也核得出去？」、「就把所有被問資料移交監院，看他們敢不敢辦前市長官員，甚至還可以主動提出有疑慮地方，讓監察委員看」。