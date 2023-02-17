衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次獲最高額救濟為一名20多歲男子，接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，核予新台幣100萬元救濟金。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）去年12月22日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，日前公布審議結果。

這次共審議90案，僅5案核予救濟；分別為4案接種AZ疫苗，金額介於新台幣3萬5000元到100萬元之間；1案接種BNT疫苗，核予6萬5000元。

這次救濟最高金額為100萬元，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，個案是高雄市一名20多歲男子。個案接種疫苗後，出現血栓併血小板低下症候群，經綜合研判與接種AZ疫苗相關，因此核予救濟金。

另外還有一名台北市20多歲男子也是接種AZ疫苗，因發燒、喉嚨痛及痠痛無力等情形就醫，經診斷為心肌炎，由於個案發生症狀時間，不符合接種AZ疫苗後可能引起急性心肌炎合理時間，綜合研判與疫苗無關，核予救濟金5萬元。