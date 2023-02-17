南投縣23歲吳姓女子因為肚子痛前往衛福部立南投醫院就診，才發現自己已經懷孕，而且破水多時，甚至出現胎兒窘迫情形，醫師緊急進行剖腹產手術，她誕下3400公克的男嬰，但是男嬰有羊水胎便染色的狀況，嚴重可能缺氧性腦病變或缺氧窒息導致心肺衰竭危及生命，所幸經治療母嬰狀況穩定。

南投醫院表示，吳姓女子因為經期不定，加上懷孕時比較不顯肚，自己也忽略了懷孕的徵兆，懷孕後期只覺得肚子硬硬的，因為不痛，所以沒有就醫，直到日前凌晨因肚子痛遲遲沒有緩解，才在家人陪同下到醫院掛急診，驚覺懷孕且破水多時，檢查發現吳女腹中胎兒的心律改變，出現胎兒窘迫情形，且有羊水胎便染色症狀。

南投醫院婦產科醫師顏稟嶪指出，孕婦腹中胎兒有羊水胎便染色症狀，擔心胎兒不慎將胎便吸入至氣管、肺部，可能出現「胎便吸入症候群」，導致感染、肺部擴張不全、呼吸衰竭，甚至因嚴重缺氧性腦病變，或嚴重缺氧窒息導致心肺衰竭危及生命，緊急剖腹產，她順利誕下3400公克男嬰，由於不清楚破水的時間點，為預防感染，給予產婦抗生素治療。

顏稟嶪提醒，女性應多關注自己的身體變化，若懷孕沒有接受產檢，是非常危險的，除了醫師難以充分掌握孕婦的狀況，若孕婦本身有其他疾病，或高危險妊娠或妊娠併發症，沒有事先穩定病情，嚴重可能危害到母親及嬰兒的生命。