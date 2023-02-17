▲基隆市政府回應，公路總局並未徵詢市府意見就同意變更路線與站點，會積極與公路總局與業者協調，滾動式調整方案。（圖為基市府發言人余治明）（徐佑昇攝）

基隆國道客運9026通勤問題持續延燒，被通勤族抱怨上不了車、大排長龍等狀況。民進黨立委蔡適應17日表示，9026路線客運他都是堅持原班次、原路線，但謝市府上任後，表達支持新業者所提出的變更版本才造成問題。對此基隆市政府發表聲明回擊，公路總局並未徵詢基市府意見，就同意放寬變更各項條件。市府得知此問題後，即積極向公路總局反映並與業者協調，要求不得影響民眾行的權益，後續仍持續視營運狀況監督業者滾動式調整。

民進黨立委蔡適應17日表示，9026客運近期產生許多通勤問題。當初他非常堅持要維持原路線、原班次。而在謝市府上任後同意業者的變更，福和客運也就在今年1月開始營運，但自此就收到民眾投訴，業者無法實現承諾的內容，就連依照時刻表發車也不能夠準時。

蔡適應強調，為了解決問題，他有發函給公路總局，要求到現場稽查，他服務處的同仁在南港展覽館發現，在尖峰時刻時，原本表定要來七到八個班次，等了一個多小時卻只等到二個班次，此部份他會要求公路總局依法裁罰，要求業者必須維持班次準時發車。

對此基隆市政府聲明回擊，公路總局進行第2次公告時，並未徵詢地方政府意見，即同意放寬變更交流道及南港端調整站位等條件。發現問題後，便積極向公路總局反映，並於2月15日邀集公路總局臺北市區監理所及業者商談，決議延長下午尖峰發車時段（南港轉運站發車時間由17時至20時調整為至21時），並機動加密班次；另自2月19日起假日延駛至南港轉運站方便民眾轉乘高鐵、臺鐵及捷運，後續仍持續視營運狀況滾動式調整。