2023年世界盃男籃新北熱身賽（2023 Basketball World Cup New Taipei City Warm-up Series）將於8月18至22日在新北市新莊體育館點燃戰火，17日在新北市政府舉辦啟動簽約記者會，正式宣告歐陸籃球強權立陶宛，將力邀拉脫維亞、法國等勁旅，一同來台以賽代訓。屆時不只台灣球迷可以親眼目睹歐洲頂級球星獻技，台灣運彩X T1聯盟也將舉辦T1 Wish活動，歐陸球星將與T1球員攜手做公益！

今夏最受矚目的籃球盛宴-2023世界盃籃球賽，將於今年8月在日本、菲律賓與印尼三地開打，歐洲籃球強權立陶宛為了適應比賽當地的氣候與時差，決定提前啟程至亞洲備戰。由於台灣與立陶宛經貿關係深厚，且台灣舉辦國際賽事經驗豐富，因此立陶宛籃球代表隊選擇台灣作為備戰世界盃的首要之地。

立陶宛籃球協會秘書長巴丘納斯(Mindaugas Balčiūnas) 表示：「立陶宛籃協感謝新北市、T1聯盟以及悍創運動行銷，非常興奮經由這次的熱身賽開啟與台灣籃球的交流，立陶宛與台灣原本就有許多科技與經貿的合作，我們也想經由籃球交流，幫助兩邊的籃球發展更加進步。」

立陶宛男籃國家代表隊目前世界排名第，陣中有不少NBA球星效力，像是沙加緬度國王隊的沙波尼斯(Domantas Sabonis)和紐奧良鵜鶘的瓦蘭丘納斯(Jonas Valančiūnas)，都曾經為立陶宛立下汗馬功勞。只要身體無恙，這兩位NBA球員皆可望隨隊來台獻技。

而立陶宛提前來台備戰之餘，也力邀拉脫維亞與法國一同來台以賽代訓。拉脫維亞與法國隊陣中都有不少球迷耳熟能詳的NBA球星，巴丘納斯表示：「熱身賽邀請的進度，目前已與拉脫維亞籃協完成簽約，而法國部分目前有希望在二月底與法國隊進行交流賽時完成簽約。」

作為此次熱身賽的主辦城市，新北市大家長侯友宜市長特別感謝立陶宛籃球協會及T1聯盟，讓新北市有機會參與這場眾所矚目的賽事，藉由熱身賽讓新北市民能近距離見到歐洲強權的國家隊球員，透過這次新北市與立陶宛籃球協會及T1聯盟的合作，讓世界看見臺灣，用運動深化新北市與國際的鏈結，希望未來有更多這樣的合作機會，聚集更多國內外籃球精英到新北。

藉由此次難得的機會，T1聯盟除承辦2023年世界盃男籃新北熱身賽外，也力邀立陶宛國家隊球星與T1本土球星一起攜手做公益。比賽之餘將啟動「T1 Ｗish」活動，舉辦新北市籃球高中訓練營，透過基層籃球教學，散播籃球的希望種子。

T1聯盟會長錢薇娟說：「籃球運動要培養出頂尖競技運動員不容易，立陶宛的歐陸籃球球風是中華隊一個很好的學習榜樣，透過團隊合作提升台灣籃球的實力。藉由2023年世界盃男籃新北熱身賽的機會，可以親眼見證頂級國家隊以及球員的實力，透過T1 Wish的交流，參考也吸收難得的經驗。 T1 Wish邁入第二年，持續深耕台灣籃壇，期待有更多的台灣籃球幼苗，學習頂級球星的拼勁與韌性，進而在國際舞台發光發熱！」