高公局統計，今年截至2月17日短短1個半月，國道已發生8件死亡事故，造成9人死亡，其中涉及未繫安全帶、超速行駛或失控自撞等情形。高速公路局提醒民眾，行駛國道務必繫妥安全帶、遵循路段速限且勿分心駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

上月13日上午8點多，國道3號南向126.3公里處，1輛小客車因操作不當自撞護欄，駕駛因未繫安全帶遭拋飛車外送醫不治；另2月13日傍晚6點多，國道1號南向204公里處2輛小客車追撞，車內人員亦因未繫安全帶而拋飛車外身亡。高公局表示，車輛高速行駛下若發生碰撞，往往會導致車輛失控旋轉、翻覆；而成人正確繫妥安全帶、兒童依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，可防止被強大的慣性甩出車外，降低被拋飛或遭其他車輛撞擊、輾壓等二次傷害的風險。

此外，超速行駛也是引發事故的危險因素。高公局表示，車速愈快、反應時間愈短、車輛愈難精準操控。1月21日凌晨5點多，國道1號北向南屯出口處，1輛小客車因未依規定減速而衝出邊坡，駕駛不幸身亡；另2月13日晚間7點多，國道3號北向305.5公里處，1輛小客車超速行駛，於變換車道時分心，導致失控自撞護欄並翻覆於邊坡，造成車內1名乘客不幸身亡。

高公局表示，依據「道路交通管理處罰條例」第31條及第33條，汽車行駛於高速公路，車內人員未依規定繫安全帶或行車速度超過最高速限者，可處駕駛人3000至6000元罰鍰。高公局呼籲，無論駕駛或乘客均應繫妥安全帶再上國道；行駛中亦應遵守該路段速限、專心駕駛並與前車保持適當安全距離，以免危害自身與他人安全。