北市74歲周姓婦人，日前開車違規停車在舊莊街的行人穿越道上，南港分局舊莊派出所23歲高姓員警獲報前往處理，依規定製單告發時，周婦竟突然情緒激動，怒摑高員左臉一巴掌，當場被依妨害公務現行犯逮捕。

舊莊派出所當日獲報舊莊街有車輛違規停車，警方到場發現周婦的車輛違停在超商前面的行人穿越道上，高員於是先告知周婦違規事由，並依規定開單舉發時，周婦卻突然掌摑高員出氣，高員警遭襲後立即呼叫支援警力。

警方調查，該處超商前不但劃設紅線，且違停車輛當時已占用行人穿越道，除影響行人通行外，也阻礙到轉彎車輛的視線死角，恐造成危險，員警在舉發過程中已清楚說明，但周婦仍因一時情緒失控而施暴，造成員警臉部紅腫挫傷。

周婦被帶回警局後，對自己情緒失控、怒摑可以當自己孫子的員警深感悔意，全案訊後，警方將她依妨害公務、傷害等罪嫌移送法辦。

南港分局表示，民眾對於警方依法執行公務時，務必尊重並保持理性，若有不服相關行政處分，應循法定救濟程序，若意氣用事，以身試法，將涉犯相關民刑事責任，實得不償失。