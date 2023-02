黑名單中的16個國家分別是:美屬薩摩亞(American Samoa)、安吉拉(Anguilla)、巴哈馬(Bahamas)、英屬維京群島(BVI)、哥斯大黎加(Costa Rica)、斐濟(Fiji)、關島(Guam)、馬紹爾群島(Marshall Islands)、帛琉(Palau)、巴拿馬(Panama)、俄羅斯(Russian)、薩摩亞(Samoa)、千里達及托巴哥(Trinidad and Tobago)、英屬土克凱可群島(Turks and Caicos Islands)、美屬維京群島(the US Virgin Islands)以及萬那杜(Vanuatu)。台商投資架構中較常見者的薩摩亞,至今仍留在黑名單,沒有被移除。本次修正最受矚目的變化是英屬維京群島(British Virgin Islands,BVI)被列入黑名單中。BVI在2022年被列入灰名單,本次移入黑名單是因為BVI的指定請求資訊交換(exchange of Information on request)制度有所缺失。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師范香琴說明,這是BVI首度被加入歐盟黑名單,主要與審核時間點設定有關。BVI政府已發布公告回應,新的公司法規已經修改了相關制度並於今年起生效,但因為審核時間點較早未能反映這個變化,導致BVI被放入這次的黑名單中,BVI政府已經爭取進行補充審核程序,希望盡速從黑名單裡移除。更新後的灰名單有部分變動,本次被移出灰名單的有七個國家,其中BVI、哥斯大黎加,以及俄羅斯被移到黑名單,另外有三個國家被加入灰名單中,分別為阿爾巴尼亞(Albania)、阿魯巴(Aruba)和拉索(Curacao)。灰名單中也繼續存在香港、馬來西亞等數個境外來源所得不課稅的國家,根據過去的公告內容,這些國家地區需在2022年12月31日的期限內完成所承諾的事項,改善他們對境外來源所得不課稅的制度。本次清單發布時點雖然已經超過先前的改革期限,但考量香港和馬來西亞在改善境外來源所得稅制上有所進展,審核後仍舊列在灰名單中,獲准得延後到今年(2023年)年底前完善相關立法。

范香琴提醒,台資企業經常使用的BVI、香港與馬來西亞仍在歐盟稅務不合作名單中,這些國家為避免被歐盟懲罰(例如提高扣繳率,禁止獲得歐盟資金及要求揭露更多企業資訊等遵循成本等),會持續完善相關反避稅制度,對企業跨國投資與營運產生一定的影響,管理階層應隨時關注最新的變化並儘早擬定完整的稅務策略。