薛仕凌又學開的怪手又吃檳榔，相當敬業。（大慕影藝、華映提供）

今年春假上映的《做工的人 電影版》，集結影集「噗嚨共三人組」李銘順、游安順、薛仕凌歡樂回歸，這次故事時間回到11年前，不僅揭開3人相識成為好友的熱血過程，也會深入解密主要角色們不為人知的故事。像這次薛仕凌不只外型化為「紅毛一匹狼」台客怪手司機阿全，甚至狂吃檳榔做足角色功課。

這次薛仕凌開的怪手比影集再大台一點、難度更高，除了在拍攝前的訓練中複習前進、後退等基礎操作，還要學習導演鄭芬芬開出難度更高的任務，將人從高處用怪手載下來，以及整地、開怪手上貨車，讓他苦笑形容：「根本是得寸進尺。」不過他很快熟悉一切操作，讓怪手師傅狂讚他超有天分。另外他也從拍攝第1天開始重新吃起檳榔，幾乎2小時吃光整盒，徹底融入角色狀態之中。

薛仕凌坦言，與李銘順、游安順再次合作特別開心，不過正因為3人太熟、太有默契，反而被鄭芬芬刁了好幾次：「你們那時候沒有那麼熟哦！」他笑說：「因為會太習慣，很自然而然那個熟悉感就會跑出來，可是這次拍的是前傳故事，那時的阿全跟昌哥、阿祈還沒有那麼熟，要少一點這些東西。」電影3月31日上映。