為改善長期以來的內湖科技園區交通壅塞問題，台北市公運處近期加開尖峰時段的通勤專車，後續也將開拓新路線；另外，台北捷運公司今也宣布，明起文湖線尖峰單向最密80秒班距時段將延長1小時、更新改裝車廂增加載客數，以提升疏運運能。

現有內科公車路線共73線，包含19線內科通勤專車、12線預約跳蛙公車，公運處為強化內科地區通勤時段公車服務量能，並鼓勵民眾搭乘，2月14日起平日上午尖峰時段加開9線通勤專車，共12班次。

公運處說，加開班次首日，加開專車共服務2900人次，較前日2695人次增加205人，實施成效及整體搭乘狀況良好，將持續觀察班次載客狀況再做班次或時刻調整，預計下月就會開闢新路線。

此外，台北市副市長李四川昨於改善內科交通府級專案小組會議中指示，要加強提升文湖線尖峰時段運能，因此北捷明起將實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」2大對策，最尖峰時段每小時可增加約1000人次載客量，預估可有效整體提升尖峰時段文湖線服務運能。

北捷表示，目前文湖線尖峰整體最高流量，以去年12月為例，早尖峰站間流量最高為忠孝復興站上行（往南港展覽館方向），每小時約1萬3000人次，晚尖峰站間流量最高為南京復興站下行（往動物園方向），每小時約1萬2000人次。

為提升載客量，北捷宣布最密班距時段明起延長1小時，以早尖峰為例，部分時段班距縮短約10到30秒；晚尖峰則是部分班距縮短10至20秒。而除了尖峰最密班距縮短外，北捷今年1月也改裝龐巴迪車型座椅，並將部分行李架拆除，以增加車廂內空間，尖峰小時運能可增加約600人。

北捷說，為改善文湖線候車情形，將持續加強管制與疏導尖峰人流，及宣導旅客月台上分散候車，並持續觀察文湖線各車站實際輸運情形，滾動式檢討相關措施。另外也呼籲旅客，搭乘時盡量往車廂內部移動，充分使用車廂內部空間。