法務部調查局航業調查處台中調查站去年中秋節破獲罕見製毒案，嫌犯以未列管「4-甲基苯丙酮」為原料，製造毒咖啡包「喵喵」的先驅原料，該集團首腦44歲張嫌更具有知名國立大學化工博士生背景，將製毒工廠設置在苗栗竹南宮廟旁，透過燒金紙掩護製毒異味，警方當場查扣成品近77公斤、原料1200公斤。
調查處台中調查站去年中秋節，在台中地方檢察署檢察官賴謝銓指揮下，由財政部關務署基隆關提供情資，並結合新北市調查處、臺中市調查處、中部地區機動工作站、苗栗縣調查站、南投縣調查站、台中市豐原警分局、等單位組成專案組，在苗栗偵破製毒工廠。
航業調查處台中調查站表示，2022年1月間接獲基隆關通報，有販毒集團進口未列管製毒原料來台製毒情資，經長期監控鎖定製毒集團主嫌張嫌等人，以化工原料「鄰氨基苯乙酮」名義進口「4-甲基苯丙酮」來台製毒。經專案組深入追查，該集團首腦張嫌具有國立知名大學化工博士生背景，平時以名車代步且向外界跨稱具有製毒能力，因此吸引苗栗縣地方幫派拉攏，教導幫派分子製毒。
張嫌以自己設立公司進口「4-甲基苯丙酮」原料後，再「化整為零」分批載運至橫跨新北市、台中市及苗栗縣等不同地點存放，企圖規避查緝，並利用苗栗縣竹南鎮某宮廟作為掩飾，中秋節期間，在緊鄰宮廟旁之鐵皮工廠大量製毒。
由於製毒工廠緊鄰宮廟，人員必須由廟門進出，並由宮廟負責人、本案鍾姓嫌疑人負責監看進出，無法靠近蒐證，專案組歷經3個月現場遠端監控及對相關犯嫌實施行動蒐證，取得相關犯罪事證及研判製毒期程後發動偵辦。
專案組於2022年9月18日攻堅製毒工廠，因現場化學原料侵蝕性強，易造成眼、鼻極度不適，執行搜索時專案組人員均身著護目鏡及防毒面具，始得以順利執行搜索扣押，現場將3名嫌犯壓制，查扣成品近77公斤、原料1200公斤，並在他處逮捕張姓首腦。
航業調查處台中調查站指出，此次查獲以未列管「4-甲基苯丙酮」為原料，製造「2-溴-4-甲基苯丙酮」毒品為近年罕見案例，由於「4-甲基苯丙酮」具有工業用途，故並未列入毒品管制，製成「2-溴-4-甲基苯丙酮」為市面上毒咖啡包「喵喵」之毒品先驅原料，本案查獲該類製毒工廠之規模及產量堪稱近期之最。
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