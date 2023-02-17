航業調查處台中調查站去年中秋節破獲以化工博士生為首腦的製毒案。（台中調查站提供）

法務部調查局航業調查處台中調查站去年中秋節破獲罕見製毒案，嫌犯以未列管「4-甲基苯丙酮」為原料，製造毒咖啡包「喵喵」的先驅原料，該集團首腦44歲張嫌更具有知名國立大學化工博士生背景，將製毒工廠設置在苗栗竹南宮廟旁，透過燒金紙掩護製毒異味，警方當場查扣成品近77公斤、原料1200公斤。

調查處台中調查站去年中秋節，在台中地方檢察署檢察官賴謝銓指揮下，由財政部關務署基隆關提供情資，並結合新北市調查處、臺中市調查處、中部地區機動工作站、苗栗縣調查站、南投縣調查站、台中市豐原警分局、等單位組成專案組，在苗栗偵破製毒工廠。

航業調查處台中調查站表示，2022年1月間接獲基隆關通報，有販毒集團進口未列管製毒原料來台製毒情資，經長期監控鎖定製毒集團主嫌張嫌等人，以化工原料「鄰氨基苯乙酮」名義進口「4-甲基苯丙酮」來台製毒。經專案組深入追查，該集團首腦張嫌具有國立知名大學化工博士生背景，平時以名車代步且向外界跨稱具有製毒能力，因此吸引苗栗縣地方幫派拉攏，教導幫派分子製毒。

張嫌以自己設立公司進口「4-甲基苯丙酮」原料後，再「化整為零」分批載運至橫跨新北市、台中市及苗栗縣等不同地點存放，企圖規避查緝，並利用苗栗縣竹南鎮某宮廟作為掩飾，中秋節期間，在緊鄰宮廟旁之鐵皮工廠大量製毒。

由於製毒工廠緊鄰宮廟，人員必須由廟門進出，並由宮廟負責人、本案鍾姓嫌疑人負責監看進出，無法靠近蒐證，專案組歷經3個月現場遠端監控及對相關犯嫌實施行動蒐證，取得相關犯罪事證及研判製毒期程後發動偵辦。

專案組於2022年9月18日攻堅製毒工廠，因現場化學原料侵蝕性強，易造成眼、鼻極度不適，執行搜索時專案組人員均身著護目鏡及防毒面具，始得以順利執行搜索扣押，現場將3名嫌犯壓制，查扣成品近77公斤、原料1200公斤，並在他處逮捕張姓首腦。

航業調查處台中調查站指出，此次查獲以未列管「4-甲基苯丙酮」為原料，製造「2-溴-4-甲基苯丙酮」毒品為近年罕見案例，由於「4-甲基苯丙酮」具有工業用途，故並未列入毒品管制，製成「2-溴-4-甲基苯丙酮」為市面上毒咖啡包「喵喵」之毒品先驅原料，本案查獲該類製毒工廠之規模及產量堪稱近期之最。

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