一名少女在國小時透過交友軟體認識一名29歲男子，男子多次在深夜誘拐少女到摩鐵開房，直到少女升上國中了解約會強暴，才發現這樣的關係並不妥當，而和男子斷聯，然而6年後男子突然又出現在少女家門口，少女過往的痛苦回憶浮上心頭，害怕得報警求助，才得以揭發男子的獸行。

12歲的小璇（化名）在2014年3月間透過交友軟體認識當時29歲的阿榮（化名）進而成為男女朋友，小璇在交往期間都趁半夜與阿榮出門直到清晨才回家，以避免家人發現，小璇表示自己和阿榮第1次性行為大約在2014年9月間至同年12月間，阿榮假借要回旅館拿東西而要小璇一同回旅館，進房後阿榮脫掉小璇衣物後，把生殖器插入小璇下體，之後射精在衛生紙上，阿榮當時對小璇說「男女朋友發生性行為很正常」，所以事後小璇也沒有告知父母或學校老師，只有告知要好的女同學花花。

小璇吐露還有3次性行為是在自己國小六年級下學期時，當時月經快結束後與阿榮發生性行為，阿榮還射精在她肚子上，最後1次地點是阿榮住處房間，時間是小璇國中一年級時，阿榮性交後射精在小璇肚子上，由於小璇都是半夜趁家人睡覺時出門與阿榮見面，清晨時阿榮就會帶她回家，所以家人一開始沒有起疑，直到國中二年級後在學校了解到約會強暴，小璇深知阿榮的行為是不對的，就徹底與阿榮斷聯，但一直不敢跟父母說，也不敢面對，直到2020年清明節時，小璇騎機車出門買東西，回家時發現阿榮將汽車停在住處門口，阿榮還突然出現在後面，對小璇戲謔的說「未滿18歲還騎機車」，小璇嚇壞，一瞬間以前痛苦的記憶又回來，就哭著回家，詢問女同學花花應該怎麼辦，花花建議打113專線求助，小璇才打113並報警處理。

阿榮曾在LINE上向小璇傳送鹹濕訊息「下面很溼」、「今天這樣爽不爽」、「你現在說不要，以後就會求著我要了啦」，阿榮對此辯稱是因為自己會和小璇看A片，且做業務的就是要求幽默，這些話平常就會講。

小璇回憶表示當年幫阿榮口交時目睹阿榮生殖器上有痣，法官勘驗阿榮下體照片陰莖、陰囊有數顆痣，與小璇所說吻合，且小璇證稱「第一次去旅館，後來去某旅館有八爪椅，阿榮說要泡溫泉，但發現沒有溫泉，兩人就發生性關係，而且那次做了火車便當的姿勢，所以記得很清楚」。

法官查出阿榮有相關前科，曾與未滿14歲少女性交，被判刑2年、緩刑4年，然而阿榮不知悔改又引誘國小六年級的少女做愛7次，分手多年後還堵在她家門口，讓小璇心生畏懼，因此二審依加重強制性交罪判黃男6年6月徒刑，全案可上訴。

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