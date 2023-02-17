彰化縣大村鄉因得到正新輪胎創辦人夫婦遺產稅，一躍成為彰化縣最富有的鄉，福利也是最好，去年鄉庫結餘還有14億元，但大村鄉公所清算之下，2022年底前發包之工程未付之款項，剩餘數約3億多元，鄉民期待今年加碼發放春節紅包沒了，連幫全鄉民投保100萬元意外保險也3度流標，保險16日到期了，17日公文貼出，鄉民互相提醒「今天起大家都要好好保重」。

大村鄉民意外團體傷害保險契約，自112年2月16日24時終止。（大村鄉公所提供／吳敏菁彰化傳真）

大村鄉是葡萄的故鄉，因正新輪胎創辦人羅結及妻子羅黃葉去世，捐贈大村公所26億元遺產稅，公所開辦各項福利，人口也逆勢成長，除投入地方建設，生育津貼加發6000元、全鄉民投保50萬元保險、重陽節發放65歲以上2000元、80歲以上3000元，90歲以上6000元、百歲人瑞1萬元，2021年還發放振興經濟關懷李金每人2000元。多項福利，讓各鄉鎮市民都羨慕。

大村福利好，鄉民希望好上加好，之前不少大村鄉民也都指望再加發春節禮金，大村鄉賴志銘說明，鄉庫剩餘經彙整統計其中10億2396萬為相關預算保留款，為公所已於2022年底前發包之工程未付之款項，因此清算2022年累積剩餘數約3億多元。但承諾未來行政服務便捷化、社會福利社區化等，打造大村成為最有活力、文化、健康的福利鄉。

但全鄉民投票100萬元意外險，因為新冠肺炎的疫情等多重因素影響，招標一等再等都等無人，已3度流標，各保險公司都沒有意願承攬這項保險業務。加上之前春節禮金期待落空，大村鄉民擔心福利會不會越來越縮水，「難道最富的鄉，只是曇花一現？」

大村鄉公所表示，2020年保險廠商得標契約金額663萬4098元，理賠金額1082萬5000元；2021年契約金額1268萬2436元，理賠金額2025萬，投保公司眼見無利潤還慘賠，沒有投標意願。

大村鄉民意外團體傷害保險契約，自2023年2月16日24時終止，公所表示後續將參考保險市場及鄉民保險條件需求，調整鄉民保險計畫，保障鄉民的權益。