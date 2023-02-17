為何乳製品一直狂飆？最大的原因在歐洲通膨太嚴重，CPI指數很高，當地人也只能接受，但工資也隨著調漲，俄烏戰爭引發能源危機，當地的電價狂漲，再加上乳源不足，使得乳製品成本居高不下。

吳文欽說，去年Q4和今年Q1歐洲乳製品漲幅大，特別是法國，由於去年起已陸續調漲價格，對客戶來說已經產生壓力，這波的漲價無法轉家給客戶，不過應該已經見頂，自已目前看到的是紐西蘭有下降的樣子，預期今年H2有機會好點。

至於大陸地區，農曆春節過後，有看到消費力人群出現，不過還是有消費者會擔心疫情，德麥目標是希望Q1追平去年同期，預期Q2民眾應該都能平常心看待疫情，業績應該就會好。大陸政策近來也重視刺激內需政策，預期將會推出很多消費政策，對德麥來說，營運有大大的幫助。

德麥原本就有餐飲事業部，專門做點心，看好餐飲市場的商機，今年特別把此一部門獨立出來，現在要賣醬料類，已提供知名連鎖咖啡店淋醬植物奶，今年度將成為德麥營運成長動能之一。