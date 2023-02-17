泰國政府17日指出，當地去年最後1季GDP，季減1.5%但年增1.4%。因此，整個平均起來，泰國2022年的經濟成長僅2.6%。泰國政府預估，因為赴泰觀光客增加，還有祭出景氣刺激政策，2023年首季GDP可望不會再衰退。

根據泰國官方統計，由於民間消費仗賴旅遊業以及貿易出口，在中國大陸重開邊境後，預計陸續會有2800萬陸客來泰國遊玩，讓泰國可以稍微免於受到全球景氣趨緩的拖累。因此，泰國今年GDP預估值在2.7%到3.7%之間，略低於先前估值3%至4%。

泰國經濟成長數據不佳，泰銖兌美元匯價續貶0.7%左右。同時，泰國主要股市也跌了0.6%。泰國在2022年共接待1120萬外國遊客，這是自新冠病毒2020年爆發以來最多的。匯率專家認為，泰銖未來走勢可在旅遊業進一步復甦下而走強。

疫前，泰國每年有4000萬遊客造訪，其中約28%是陸客。觀光產業大概至少占泰國GDP的12%，約有20%泰國民眾都是旅遊相關從業人員。觀光客在泰國的花費，也跟占GDP約一半的民間消費息息相關。然後再加上出口這個重要項目，都是泰國經濟成長命脈。

沒有那麼樂觀的英國巴克萊銀行認為，雖然製造業與貨物出口預估會疲弱，但其它地方表現也沒強勁到哪。雖然中國大陸重啟大門，但2023年成長力道還是會受到影響。