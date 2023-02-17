華邦電受到產品銷售量下滑，ASP下降，去年度營業收入945.29億元，年減5.06%，營業毛利430.51億元，年增1.34%，毛利率45.54%，年增2.88個百分點；營業利益165.34億元，年減10.27%，營益率17.49%，年減1.02個百分點。稅前淨利180.46億元，年減0.97%，本期淨利149.86億元，年減0.09%，歸屬於母公司業主淨利129.27億元，年減4.90%，基本每股盈餘3.25元，相較前年的3.42元下滑，年度營收、獲利仍創下歷年次高。其中記憶體產品價格下跌、減產損失，導致毛利率下跌；邏輯則相對平穩表現。
華邦電去年第四季營收192.24億元，季減13.19%、年減26.05%，在產能利用率滑落下，毛利率37.45%，季減8.09個百分點、年減7.65個百分點；營益率4.98%，季減10.7個百分點。稅後淨利5.46億元，季減79.5%、年減86.98%，每股盈餘0.14元，寫下單季近兩年、八季低點。
華邦電董事會核准資本支出預算新台幣5.94億元，內容包括生產設備、研發設備、資訊系統設備。今年記憶體資本支出，規畫12.1億元，相較去年40.8億元、年減70.34%，支出包括新製程研發、高雄廠建廠支出。
華邦電元月營收48.85億元，年減43.78%、月減24.57%，創下29個月新低，仍寫下同期第三高。
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