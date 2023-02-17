華邦電(2344)周五召開法說會，由總經理陳沛銘、財務長暨發言人周致中主持，華邦電去年度獲利129.27億元，年減4.90%，基本每股盈餘3.25元，相較前年的3.42元下滑，年度營收、獲利仍創下歷年次高。其中去年第四季獲利5.46億元，季減79.5%、年減86.98%，每股盈餘0.14元，寫下單季近兩年、八季低點。今年記憶體資本支出規畫12.1億元，年減70.34%，支出包括新製程研發、高雄廠建廠支出。