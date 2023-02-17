前英國首相特拉斯東京時間今天下午在日本演說指出，國際社會應協商擬定防衛、經濟和政治措施支持台灣，且現在就必須行動，「以免太遲」。

她說，各國政府應向中國傳達，對台灣的軍事侵略將構成戰略錯誤。保衛台灣不僅是為了保護台灣民眾利益，也是保護各國利益、確保與台灣的貿易和交通往來持續暢通。

她強調，自由世界必須確保台灣具備足夠自我防衛能力。她期待太平洋區域出現更發達的防衛聯盟，且北大西洋公約組織（NATO）能與太平洋盟友更緊密合作。

北約在亞太區域有4個正式合作夥伴：日本、韓國、澳洲、紐西蘭。去年6月，北約在西班牙馬德里（Madrid）舉行峰會，首次正式邀請這4個夥伴國家領導人出席，顯示北約對印太區域安全日益重視。當年峰會發布的新版「戰略概念」（Strategic Concept）首次直接提及中國，並直指中國對歐洲－大西洋安全構成「體制性挑戰」（systemic challenges）。

去年10月卸任的特拉斯（Liz Truss）今天在日本國會大廈、一場由「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）舉辦的國際論壇發表演說，大篇幅著墨台灣安全。

擔任首相前，特拉斯是英國外交大臣，當時即以「對中強硬」著稱，並破例首度在年度外交政策演說直接提到台灣，呼籲北約等盟友確保台灣具足夠自衛能力。她也曾在國會對外交委員會表示，自由世界應汲取俄烏戰爭教訓，及早軍援台灣。

此外，她曾在外相任內主張以七大工業國集團（G7）為核心，建立經濟領域的北約。此次在日本再度提出這個構想。

她說，G7的名目國內生產毛額（nominal GDP）加總起來在全球占比超過40%；若加上歐盟，則超過50%。這樣的經濟分量意味相關國家具影響其他國家的能力，自由世界應善用這個優勢對抗經貿脅迫，並引入類似「北約公約第5條」的機制，就經貿脅迫發動以「我為人人，人人為我」為基本原則的「集體防衛權」。

特拉斯指出，各國深化與台灣的經濟整合和經貿往來也有助預防台海爆發衝突，並提高北京對各國施壓的難度。不過，她示警，機會不會永遠等人，中國顯然已著手強化國內市場、為各國日益強硬的對中立場預作準備，自由世界必須把握中國目前仍高度仰賴對西方出口以賺取收入的時機，採取行動。

在外交方面，特拉斯說，礙於與中國的協議，許多國家與台灣的外交和高階官方往來有限；但時代已改變，部分協議「正在被重新考慮」。

特拉斯呼籲提升台灣的國際地位，以如實反映台灣在全球舞台的價值。她說，台灣遭國際組織排除不僅對台灣有害，也傷害其他國家的利益，包括剝奪各國取得必要資訊和向台灣學習的機會。

她強調，自由世界盡其所能支持台灣十分重要，且「預防勝於治療」。若此刻即開始增進與台灣的防衛和經濟連結，這將有助保衛台灣和「自由」。