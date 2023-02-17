針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所做一項大規模研究結果今天顯示，確診後獲得防護力的時間，與施打疫苗同樣持久。

根據發表在醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）的研究，人們在感染COVID-19的10個月後，再次確診、住院與死亡的風險仍比一般人低了88%。

研究顯示，這樣染疫後獲得的天然免疫力，和施打兩劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗「至少一樣持久，甚至更為持久」。

儘管如此，作者仍強調，這份研究結果不應被拿來鼓勵別打疫苗，因為施打疫苗仍是獲得免疫力最安全的方式。

總部設在美國的「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME） 主導的研究表示，這是對於透過不同方式獲得的免疫力能持續多久最全面的研究。

研究人員檢視到2022年9月為止，來自19個國家的65份研究，這意味著部分研究涵蓋了Omicron變異株在全球肆虐的期間。

Omicron變異株已被證實傳染力比先前其他病毒株更強，但帶來的症狀卻較輕微。

研究指出，相較於感染Omicron獲得的防護力，若感染的是之前流行的病毒株，染疫後獲得免於再次感染的防護力會消失得更快，染疫10個月後就會下滑到僅剩36%。

研究共同作者、健康計量評估研究中心的史坦（ Caroline Stein）在聲明中說：「施打疫苗對每個人來說依舊很重要，特別是為了保護諸如60歲以上，以及已經患有疾病的高風險族群。」

隨著越來越多曾施打疫苗，卻再次染疫而獲得「混合免疫力」的人出現，這份研究也更精確描繪出未來的疫情態樣。

南非國家傳染病研究所（NICD）流行病學家柯恩（Cheryl Cohen）說：「長遠來看，（未來）大多數染疫者會因為曾經確診、施打過疫苗，或兩者兼具而獲得強大防護力，因此免於演變成重症。」