HONNE開心宣布演出完售並祭出加場資訊。(寬宏提供)

英國暖男電音組合HONNE相隔4年返回亞洲巡演依然魅力不減,5月6日於Zepp New Taipei回歸首場演唱會預售票開賣即完售,再度締造一票難求的佳績。17日宣佈加場5月5日,將在2月20日上午10點於寬宏售票系統全面啟售,沒搶到票的歌迷們千萬不要再錯過!

HONNE的第3張最新專輯《Let′sSay The World Ended A Week From Now What Would You Do?》就宛如預言般的誕生,2020年1月兩位團員從倫敦搬到洛杉磯,並開始籌備新專輯,正開始創作第1首主打歌〈What Would You Do?〉,歌詞中提到「若世界末日尚餘1周來臨,你會做什麼?」而就在他們創作了這首歌後的幾周內,全世界因疫情真實的經歷了停擺的一段時期。如世上所有的人一樣被迫放慢腳步,兩人暫停新專輯的製作,開始感受生活。

僅在疫情初期發行了Mixtape〈No Song Without You〉,而受到不插電音樂和經典歌曲的啟發,兩人的創作也悄悄地產生有別於前兩張專輯的化學作用。因此,這首本該在2020年問世的歌曲〈What Would You Do?〉不僅成為HONNE第3張專輯名稱,也是整張專輯意圖傳遞的核心意義,以輕快流暢的曲風掩蓋了世界末日的哀傷,歌詞道出面對末日來臨的最好方式並非哭泣,而是在為時已晚前,大聲告白和擁抱你所愛的人。

HONNE將在5月5日、6日於Zepp New Taipei開演,HONNE不僅會帶來新專輯《Let′sSay The World Ended A Week From Now What Would You Do?》中的歌曲,當然也將演唱歌迷耳熟能詳的經典歌曲。此次演唱會還提供加購VIP套票的選擇,將享有優先入場、藝人Q&A、正式演唱會前的簡短無插電演出,和藝人團體合照等加碼活動,超強電流僅限VIP的專屬傳遞。