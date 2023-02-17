HONNE開心宣布演出完售並祭出加場資訊。（寬宏提供）

英國暖男電音組合HONNE相隔4年返回亞洲巡演依然魅力不減，5月6日於Zepp New Taipei回歸首場演唱會預售票開賣即完售，再度締造一票難求的佳績。17日宣佈加場5月5日，將在2月20日上午10點於寬宏售票系統全面啟售，沒搶到票的歌迷們千萬不要再錯過！

HONNE的第3張最新專輯《Let′ｓSay The World Ended A Week From Now What Would You Do？》就宛如預言般的誕生，2020年1月兩位團員從倫敦搬到洛杉磯，並開始籌備新專輯，正開始創作第1首主打歌〈What Would You Do？〉，歌詞中提到「若世界末日尚餘1周來臨，你會做什麼？」而就在他們創作了這首歌後的幾周內，全世界因疫情真實的經歷了停擺的一段時期。如世上所有的人一樣被迫放慢腳步，兩人暫停新專輯的製作，開始感受生活。

僅在疫情初期發行了Mixtape〈No Song Without You〉，而受到不插電音樂和經典歌曲的啟發，兩人的創作也悄悄地產生有別於前兩張專輯的化學作用。因此，這首本該在2020年問世的歌曲〈What Would You Do？〉不僅成為HONNE第3張專輯名稱，也是整張專輯意圖傳遞的核心意義，以輕快流暢的曲風掩蓋了世界末日的哀傷，歌詞道出面對末日來臨的最好方式並非哭泣，而是在為時已晚前，大聲告白和擁抱你所愛的人。

HONNE將在5月5日、6日於Zepp New Taipei開演，HONNE不僅會帶來新專輯《Let′ｓSay The World Ended A Week From Now What Would You Do？》中的歌曲，當然也將演唱歌迷耳熟能詳的經典歌曲。此次演唱會還提供加購VIP套票的選擇，將享有優先入場、藝人Q＆A、正式演唱會前的簡短無插電演出，和藝人團體合照等加碼活動，超強電流僅限VIP的專屬傳遞。