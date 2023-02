台中國家歌劇院每年夏天推出「音樂劇在台中」系列節目,今年自3月起以《呂岱衛Chill音樂劇》4場講座暖身,呂岱衛17日在記者會表示,將介紹20世紀音樂劇發展,並邀請歌手到場演唱分享。會中由音樂劇歌手及聲樂家包括周家寬、林慈音及周定緯等人合唱音樂劇《真善美》名曲「Edelweiss」,為活動揭開序幕。

資深音樂工作者呂岱衛說,音樂並不是書本上的冷硬知識,更不是金字塔頂端才能欣賞的小眾文化,4場講座將介紹20齣音樂劇,從1940年代百老匯音樂劇的黃金時代,一路到1980年代的倫敦西區音樂劇。

講座不只演講,還邀請歌手到現演唱,現場展現音樂劇魅力。將陸續由林慈音、張世珮、程伯仁、趙方豪、周定緯、周家寬、林姿吟及鍾琪等歌手,分別演唱《西城故事》、《芝加哥》、《理髮師陶德》、《歌劇魅影》、《貓》等音樂劇中,耳熟能詳的經典選曲。

宣告記者會邀請周家寬以《酒店》開場曲「Willkommen」開場,接著陸續由林慈音演唱《小夜曲》名曲「Send In the Clowns」、周定緯演唱《歌劇魅影》的「The Music of the Night」,3人並與邱瑗、呂岱衛大合唱《真善美》劇中名曲「Edelweiss」。

林慈音表示,《小夜曲》音樂劇作家史蒂芬.桑坦的音樂,有點像音樂劇的極簡主義,看似重複的旋律,其實有很多內涵及情感起伏,需要用內在精神和感覺詮釋;邱瑗則說,「Send In the Clowns」表面是當馬戲團有危機,空中飛人掉下來、獅子咬人,「讓小丑進場」轉移注意力,但在劇中其實另有深意。