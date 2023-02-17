台中國家歌劇院每年夏天推出「音樂劇在台中」系列節目，今年自3月起以《呂岱衛Chill音樂劇》4場講座暖身，呂岱衛17日在記者會表示，將介紹20世紀音樂劇發展，並邀請歌手到場演唱分享。會中由音樂劇歌手及聲樂家包括周家寬、林慈音及周定緯等人合唱音樂劇《真善美》名曲「Edelweiss」，為活動揭開序幕。

資深音樂工作者呂岱衛說，音樂並不是書本上的冷硬知識，更不是金字塔頂端才能欣賞的小眾文化，4場講座將介紹20齣音樂劇，從1940年代百老匯音樂劇的黃金時代，一路到1980年代的倫敦西區音樂劇。

講座不只演講，還邀請歌手到現演唱，現場展現音樂劇魅力。將陸續由林慈音、張世珮、程伯仁、趙方豪、周定緯、周家寬、林姿吟及鍾琪等歌手，分別演唱《西城故事》、《芝加哥》、《理髮師陶德》、《歌劇魅影》、《貓》等音樂劇中，耳熟能詳的經典選曲。

宣告記者會邀請周家寬以《酒店》開場曲「Willkommen」開場，接著陸續由林慈音演唱《小夜曲》名曲「Send In the Clowns」、周定緯演唱《歌劇魅影》的「The Music of the Night」，3人並與邱瑗、呂岱衛大合唱《真善美》劇中名曲「Edelweiss」。

林慈音表示，《小夜曲》音樂劇作家史蒂芬．桑坦的音樂，有點像音樂劇的極簡主義，看似重複的旋律，其實有很多內涵及情感起伏，需要用內在精神和感覺詮釋；邱瑗則說，「Send In the Clowns」表面是當馬戲團有危機，空中飛人掉下來、獅子咬人，「讓小丑進場」轉移注意力，但在劇中其實另有深意。