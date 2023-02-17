盛群去年第四季營收10.85億元，季減少19.43%、年減少42.08%；單季稅後純益0.15億元、季減少93.54%、年減少96.8%；每股稅後純益0.06元。單季毛利率為47.52%、季減少1.59個百分點、年減少7.66個百分點；單季營業營益率為1.2%、季減少20.03個百分點、年減少22.33個百分點。

盛群去年全年營收60.16億元、年減少15.6%；稅後純益11.06億元、年減少45.88%；每股稅後純益4.89元。全年平均毛利率50.6%，年減少0.49個百分點；平均營益率20.48%、年減少4.41個百分點。

盛群去年營收比重分配來看，整體MCU(微控制器)IC占比80%，微控制器IC總計去年出貨6.32億顆，年減少28%。

展望2023年，盛群預估全年營運表現，可以持平到年減個位數百分比，且盛群認為，儘管大陸經濟已經解封重啟，但恢復需要時間，加上手機、PC等消費性電子市況依舊都不好，故整體保守看待，但仍預估下半年會優於上半年。