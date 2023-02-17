高雄仁武區一處工地7日發生工安意外，拖板車傾倒車上鷹架滑落釀1死1傷。勞工局於今日召集161位起重工程業者與操作人員，在澄清服務中心舉辦工地起重吊掛作業危害預防宣導講習，以此事故為案例，提醒一定要依照起重機的安全額定荷重條件進行操作，以預防事故發生。

勞工局舉辦工地起重吊掛作業宣導講習強化操作安全。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

勞工局指出，經勞檢所取得肇災畫面資料，可見在進行吊掛作業當時，並未將吊卡車的外伸撐座伸出，隨著吊卡伸臂伸長，當吊掛物重量超過該作業半徑的額定荷重時，因無外伸撐座支撐，逐漸傾斜導致翻覆，操作人員發覺後曾試圖反推吊卡未果，於逃避時遭吊卡車斗翻落的鷹架重壓罹災。

局長周登春指出，移動式起重機的額定荷重，依構造、材質、伸臂的傾斜角與長度等條件，決定所能安全吊升的物件重量；依據力學原理，當需要較大的作業半徑時，伸臂就要伸長或使傾斜角變小，此時，為保持起重機穩定，所能吊掛的額定荷重就須降低，而一般吊卡的作業半徑額定荷重曲線，是在外伸撐座完全伸出的狀態下所決定。

因此，從事吊掛作業前若未將外伸撐座完全伸出，是非常危險的，從影像畫面研判，不排除是因時近中午休息時刻，業者及操作人員便宜行事而肇災。也特別呼籲，為防止起重吊掛作業中發生危害，業者應事前調查作業範圍的地形、地質狀況、作業空間、運搬物重量與所用起重機種類、型式及性能等，以決定安全之作業方式、吊掛方法與運搬路徑，並應使操作、吊掛等相關作業人員確實遵守執行。

勞檢處郭清吉處長強調，起重機翻覆是移動式起重機職業災害中常見的災害類型，業者於吊掛過程萬不可因為趕工或貪一時之便，違規吊掛超過額定荷重之物體，對於過負荷預防及過捲預防等安全裝置務必保持功能正常，遇有地質鬆軟處所一定要鋪設鐵板，並將外伸撐座完全伸出，相關安全步驟必須落實，才能保持起重機穩定作業。

勞檢處也將加強責成營造業者與工地負責人，負起相關起重吊掛作業的安全指揮監督與進場管制責任，對於使用或鄰接道路從事吊掛作業時，並應遵守道路交通安全規範；也將協調代行檢查機構，針對起重機本體結構及安全性能進行抽查，以維護機械設備安全。