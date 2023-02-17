桃園地檢署偵辦詐騙集團案件時，發現台北內湖某家第二類電信公司涉嫌協助詐騙集團發送涉詐簡訊給民眾多達1193萬則，詐騙款項多6300萬餘元。檢方15日指揮警方兵分4路搜索，並拘提蔡男等4人，認定犯罪嫌疑重大聲押蔡男，但桃園地院諭知50萬交保，檢方將提抗告。

桃園地檢署表示，主任檢察官葉益發協同檢察官陳彥价15日指揮刑事警察局偵查第七大隊偵辦二類電信公司發送詐欺簡訊而涉有詐欺罪嫌，經持搜索票前往台北市內湖區等4處搜索並拘提蔡姓負責人等4人。經檢察官訊後，認蔡男，以高於市價1.8倍之價格，為詐騙集團提供發送涉詐簡訊達1193萬餘則予不特定多數人進行詐騙等情，詐騙款項達新臺幣6300餘萬元，認定蔡男涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌重大，且有羈押之原因及必要，向桃園地方法院聲請羈押。法院於今日下午以蔡男雖犯罪嫌疑重大然無羈押必要為由，諭知交保50萬元，檢察官不服將提出抗告。

桃園地檢署表示，除持續強力打詐，積極偵辦不法詐騙集團外，也再度呼籲民眾切勿輕信不明來源簡訊，尤其是求職或投資訊息，更勿輕易打開訊息所附之連結，如有疑慮，應即撥打165查詢檢舉。