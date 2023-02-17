因博愛座引發的糾紛層出不窮，昨（16）日一名女大生抱怨，她在搭乘捷運時，突然出現一名陌生阿伯對她高分貝怒罵，痛批年輕人只顧著滑手機，看到其他長輩也不懂得讓位，女大生對此感到相當委屈，認為對方的外貌不像有讓座的需求，且自己的位置也不是博愛座，直說：「我超想哭，氣死了」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前她為了趕上課，清晨6點就起床，且走很多路導致腿痠，上了捷運後趕緊找了一般座位坐下休息，不料捷運開到某站時，突然有一個阿伯觸碰她的手，並用閩南語大聲斥責，表示旁邊還有另一個阿伯站很久，「年輕人坐著滑手機，都不會主動讓位嗎！」

緊接著，這名阿伯指著自己原本的座位，示意讓給另一個阿伯，並說：「那邊有位置，你去那邊坐」，隨後便匆忙下車，迅速的動作讓原PO來不及反應，而整個車廂的乘客也因為這起騷動對原PO投注目光，讓她尷尬地說：「我超想哭，氣死了」。

原PO解釋，她坐的一般座位在透明隔板位置的旁邊，因為視線死角，她完全不曉得旁邊還有別的阿伯，且對方的外貌看似也沒有讓座的需求，「我為什麼不能坐著了？我坐的位置甚至不是博愛座，為什麼我一定要超級積極看到阿伯就要讓座？博愛座就真的算了，我自認倒霉，一般座位你到底在跟我吵什麼？為什麼全世界的人都必須看得出來你需要位置？」

貼文曝光後，引來網友熱烈討論，「不是老人變壞了，是壞人變老了」、「你才沒錯！只能說剛好今天倒霉遇到那種人」、「這種讓座文化真的該消失，博愛座只是優先，又不是一定要」、「支持取消博愛座！讓位是種美德不是義務」、「你沒有破口大罵修養真好」。