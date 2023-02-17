網站上資訊顯示，Performance和Long Range版Model Y在中國的起跳價格各調漲2,000元，分別報價31萬1,900元和36萬1,900元人民幣。

這是特斯拉自今年1月初將其第二大市場所有Model 3及Model Y價格調降6%～14%以來，第二度提高價格。

在調漲價格後，Performance版Model Y仍比降價前便宜9%，而Long Range車款仍然便宜13%。

這一波降價操作確實刺激了購車需求，但Model 3在中國的銷售熱度已經出現降溫的跡象。

在基本價格大砍近14%之後，Model 3電動車1月在中國的銷量暴增3倍，而根據招商銀行所做的調查，到了2月首周，Model 3的銷量較1月底大減逾三分之二。相較之下，Model Y的銷量仍然穩定。

本周二特斯拉也將Performance版Model Y在美國的價格調漲1000 美元，同時將後輪驅動版Model 3價格調降500美元。

周四特斯拉股價爆量重挫5.69%，收在202.04美元，股票全日成交額達到470億美元，占標普500指數成份股總體成交額五分之一。

這家全球身價最高的汽車製造商宣布將在美國召回36.2萬車，以更新車上配備的全自動輔助駕駛測試軟體FSD Beta。此前美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，這些車輛上的FSD Beta軟體存在安全疑慮，可能讓車輛以違規或不可預期的方式超速或穿越十字路口，進而增加車禍風險。