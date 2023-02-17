在壽豐某私人農地，逮到嫌犯栽種大麻活株。（景方提供）

這群囂張棒球隊7人，警方昨晚抓人。（警方提供）

警察局長呂世明與刑大大隊長等人宣誓，不容幫派入侵花蓮。（王志偉攝）

花蓮有一群自稱某幫派堂口，經常在街頭囂張持棍棒打人鬧事，有一次休假員警碰上這群人，誤以為員警罵人，拿起棒球棍就打。花蓮檢警昨晚執行緝毒掃黑行動，瓦解這群7人街頭棒球隊組織，起出刀棍、大麻。接著又喬裝農夫破獲在自家農地栽種大麻毒品案，逮4人送辦。

縣警局長呂世明今下午在縣府召開破案記者會，縣長徐榛蔚正與各校長開會，獲知後也到場表達關心，對警方瓦解幫派表示肯定，也請在場校長回校多加宣導毒品之害，不容黑幫、毒品危害花蓮治安。

在檢察官指揮下，縣警局刑事警察大隊及花蓮、吉安、鳳林等分局執行掃蕩，警方表示，以杜嫌為首的暴力犯罪集團好勇鬥狠，經常無故糾眾持械毆打被害人，行徑相當囂張；其中有一員警休假前往好樂迪正當育樂，碰上這群惡煞，二話不說動手打人，還涉嫌多起持球棒街頭打人砸車。

此外，警方緝獲另一毒品案，曾周等4男子，企圖以壽豐鄉偏僻農地掩護栽種大麻圖利，警方喬裝農夫暗地埋伏，查獲大麻活株6株、大麻研磨器及栽種工具等一批，警方說，主嫌曾周原本在室內栽種10株，枯死4株，才將6株移往同案林姓共犯位在壽豐農地栽種，每一株大麻研磨成毒粉後，伺機從中牟取暴利。

警察局長呂世明宣示，花蓮國際觀光大縣首重治安平穩，不容黑道幫派及毒品危害治安，警方這次破兩案逮11人，將持續實施威力掃蕩，強化查緝各類犯罪，強調打擊不法是一波接著一波絕無停歇。

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