迎接228連假，親子卡通旅宿聞名的和逸飯店·台南西門館，以增進親子關係為主軸，運用馬戲團元素，於2月25日、2月26日舉辦2場「COZZI Circus Show親子馬戲團」，此外跨界與台南藝術盛事「FOCASA馬戲藝術節」合作，入住和逸飯店·台南西門館的旅客享有專屬入園優惠外，更邀來國際知名表演團體「FOCA福爾摩沙馬戲團」快閃演出，同時飯店規劃親子主題遊程，其中DIY手作「Cozzi for fun」住房專案，每晚最低4,700元起，「輕旅假期·一泊二食」住房專案每晚4,800元起，大人們享受愜意的午茶時光，小朋友盡情玩樂，除了體驗卡通聯名旅宿外，還能感受馬戲的精彩趣味。

和逸飯店·台南西門館近年積極推動親子活動，今年首度運用馬戲團元素打造「COZZI Circus Show親子馬戲團」讓人為之一亮，2月25日、2月26日推出兩場不同的馬戲主題活動，分別以科學結合馬戲團表演以及劇場情境故事融合馬戲元素去帶領，和逸大哥哥大姐姐搖身一變馬戲小丑，透過闖關互動來增添趣味。報名活動即可暢玩佔地500坪的戶外遊樂設施-奇趣操場，包括愛嘟嘟小火車、兒童電動車、兒戲沙池等，還有假日限定的探險活寶充氣城堡，提供親子家庭豐富的半日玩樂活動，留下親子間美好回憶。

全台首創的「FOCASA馬戲藝術節」2月22日台南登場，媲美國外的藝術盛事，結合街頭藝術及新奇的馬戲體驗，此次由超人氣「FOCA福爾摩沙馬戲團」領軍，於2月25日驚喜到訪和逸飯店·台南西門館，特別帶來親子闔家觀賞的馬戲小品「潘朵拉的盒子」，有吸睛的高蹺人、小丑與精彩的馬戲特技，國際級的水準演出、表演者與觀眾近距離的互動，一飽視覺及聽覺感受外，也讓更多大小朋友有機會認識馬戲藝術。